المفتي العام: القيادة حريصة على إقامة شعائر الحج بشكل آمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن قرار المملكة بقصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، أتى من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له. وثمن آل الشيخ الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق الضوابط والاحترازات المتبعة في المملكة التي تؤكد حرص حكومة المملكة على إقامة شعائر الحج بشكل آمن مع مراعاة سلامتهم وصحتهم.



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