ضبط 106 أطنان أغذية مخالفة بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت فرق الرصد والتقصي الميدانية بالهيئة العامة للغذاء والدواء 106 أطنان من المنتجات الغذائية المخالفة بالرياض، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021م.

وتنوعت المخالفات المرصودة ما بين منتجات غذائية مخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم (SFDA.FD 2233) الخاصة بـ(اشتراطات البيانات التغذوية على البطاقة) وعدم ذكر الدهون المتحولة والسكريات المضافة، وعدم كتابة هذه البيانات باللغة العربية، إضافة إلى ضبط منتجات غذائية مخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية الخليجية رقم (GSO 9:2013) (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) لاستخدام مكون غير مدون على البطاقة الغذائية، واستخدام مواد محظورة في عملية الإنتاج، ومنتجات عسل مجهولة المصدر، وتجاوزت كميات هذه الأغذية 38 طنا، وبعد تزويد (الهيئة) بمصدر المنتجات المجهولة وتصحيح البطاقة الغذائية على هذه المنتجات جرى فك حجزها.

وأوضحت (الغذاء والدواء) أنه اتضح من جولات الرصد وجود منشآت تقوم بالإنتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة الخاصة بالمنشأة وتسجيل المنتجات في الأنظمة الالكترونية بالهيئة، وبلغ ما تم ضبطه 68 طنا.