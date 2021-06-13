روبوت ذكي يوزع مياه زمزم بالحرم المكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، أمس، الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم دون تلامس. وأوضح أن التقنية الحديثة باتت تسخر لخدمة البشرية، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا، والتي ستحافظ على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين، مشيدا بما وصل له العلم الحديث والتطور الرقمي في خدمة البشرية كافة، حيث يعمل الروبوت على توزيع العبوات دون تلامس ودون أن يعوق حركة قاصدي الحرمين.



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