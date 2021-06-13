طرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح مركز البحوث بوزارة العدل إصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يشتمل على التعديلات المدخلة عليه وفقا للمراسيم الملكية والقرارات الوزارية ذات العلاقة؛ لتسهيل الرجوع إليه من قبل المختصين. وأوضح مدير المركز الدكتور بشار المفدى، أن الإصدار يتميز بتوثيقه بالروابط التي تسهل الوصول إلى المراسيم الملكية والقرارات الوزارية، ومجموعة الأحكام القضائية التي استندت على بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، والربط بين المواد فيما بينها؛ لتسهل قراءتها. وأكد سعي المركز من خلال هذا الإصدار إلى الإسهام في إعانة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في جمع النظام ولائحته وفق أحدث التعديلات، مشيرا إلى استقبال المقترحات والملاحظات على بريد المركز: RCmoj.gov.sa. ويمكن تحميل إصدار مركز البحوث الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية من خلال الرابط المخصص.

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