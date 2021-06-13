شكرا لقرائتكم خبر 3 باقات لحج هذا العام أعلاها بـ16.5 ألف ريال وأقلها 12 ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت وزارة الحج قصرت إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك حج هذا العام 1442هـ، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما، للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.
من جهة أخرى حددت وزارة الحج والعمرة 5 خطوات للتسجيل في المسار الالكتروني تبدأ 3 ذي القعدة بالموافقة على الضوابط والشروط، ثم تأتي الخطوة الثانية بإدخال بيانات المتقدم، لتأتي بعدها التحقق من الأحقية في الحج، فيما رابعا استكمال التقدم المبدئي حتى 15 ذي القعدة، وأخيرا اختيار باقة الخدمة واستكمال الحجز والدفع الالكتروني.
باقات الحج
1 ضيافة مميزة أبراج
- القيمة : 16.560.50 ريالا
المميزات
- حافلات حديثة بخدمات مميزة
- تباعد وتعقيم / 20 في الحافلة
- النقل من مدينة الحاج إلى مكة يحسب بتكلفة إضافية بحسب وسيلة النقل ومدينة الانطلاق.
السكن في المشاعر
منى
- غرفة مشتركة للحاج 4.37م2
- مكبرات صوت داخلية
- أدوات ووسائل للنوم والراحة
- خدمة الإنترنت
- عيادات طبية
- مرشد ديني
- إرشاد تفويج
- التكييف بحسب التعاقد في الباقة
عرفات
- خيمة مشتركة 5م2 للحاج (5 حجاج في الخيمة) تعقيم وتباعد
- خيام مضاءة LED
- تكييف فريون
- مكبرات صوت داخلية
- سجاد للأرضيات
- خدمة طبية
- مرشد ديني
- إرشاد تفويج
- أدوات ووسائل للنوم والراحة
مزدلفة
- منطقة مبيت مهيأة ومخصصة
- فرش الأرض سجاد أو نجيل صناعي
- أدوات للنوم والراحة
- دورات مياه
2 ضيافة مميزة مخيمات
- القيمة : 14.381.95
المميزات
- حافلات حديثة بخدمات مميزة
- تباعد وتعقيم / 20 في الحافلة
- النقل من مدينة الحاج إلى مكة المكرمة يحسب بتكلفة إضافية بحسب وسيلة النقل ومدينة الانطلاق.
السكن في المشاعر
- خيمة مشتركة 5.33م2 للحاج (3 حجاج في الخيمة)
- تجهيز الخيام بالجبس بورد
- مكبرات صوت داخلية
- أدوات ووسائل للنوم والراحة
- خدمة الإنترنت
- عيادات طبية
- مرشد ديني
- إرشاد تفويج
- التكييف بحسب التعاقد في الباقة
عرفات
- خيمة مشتركة 5م2 للحاج (5 حجاج في الخيمة) تعقيم وتباعد
- خيام مضاءة LED
- تكييف فريون
- مكبرات صوت داخلية
- سجاد للأرضيات
- خدمة طبية
- مرشد ديني
- إرشاد تفويج
- أدوات ووسائل للنوم والراحة
مزدلفة
- منطقة مبيت مهيأة ومخصصة
- فرش الأرض سجاد أو نجيل صناعي
- أدوات للنوم والراحة
- دورات مياه
3 الضيافة مخيمات
- القيمة : 12.113.95 ريالا
- حافلات حديثة بخدمات مميزة
- تباعد وتعقيم - 20 في الحافلة
- النقل من مدينة الحاج إلى مكة المكرمة يحسب بتكلفة إضافية بحسب وسيلة النقل ومدينة الانطلاق
السكن في المشاعر
منى
- خيمة مشتركة5م2 للحاج (4 حجاج في الخيمة)
- تجهيز الخيام بالجبس بورد
- مكبرات صوت داخلية
- أدوات ووسائل للنوم والراحة
- خدمة الإنترنت
- عيادات طبية
- مرشد ديني
- إرشاد تفويج
- التكييف بحسب التعاقد في الباقة
عرفات
- خيمة مشتركة 5م2 للحاج تعقيم وتباعد
- خيام مضاءة LED
- تكييف فريون
- مكبرات صوت داخلية
- سجاد للأرضيات
- خدمة طبية
- مرشد ديني
- إرشاد تفويج
- أدوات ووسائل للنوم والراحة
مزدلفة
- منطقة مبيت مهيأة ومخصصة
- فرش الأرض سجاد أو نجيل صناعي
- أدوات للنوم والراحة
- دورات مياه
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.