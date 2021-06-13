شكرا لقرائتكم خبر 3 باقات لحج هذا العام أعلاها بـ16.5 ألف ريال وأقلها 12 ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة الحج والعمرة عبر المسار الالكتروني 3 باقات لموسم حج هذا العام، أعلاها في حدود 16.5 ألف ريال، وأقلها بـ12 ألف ريال، حيث يستطيع الحاج الاختيار من هذه الباقات وتحديدها، وتشمل خدمات الباقات النقل والسكن والإعاشة في العاصمة المقدسة، وتمتاز كل باقة عن الأخرى بمميزات مختلفة، فباقة مميزة أبراج تتيح للحجاج السكن في الأبراج الموجودة في مشعر منى والتمتع بكل مميزات السكن فيها. وكانت وزارة الحج قصرت إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك حج هذا العام 1442هـ، على المواطنين والمقيمين داخل المملكة فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما، للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين. من جهة أخرى حددت وزارة الحج والعمرة 5 خطوات للتسجيل في المسار الالكتروني تبدأ 3 ذي القعدة بالموافقة على الضوابط والشروط، ثم تأتي الخطوة الثانية بإدخال بيانات المتقدم، لتأتي بعدها التحقق من الأحقية في الحج، فيما رابعا استكمال التقدم المبدئي حتى 15 ذي القعدة، وأخيرا اختيار باقة الخدمة واستكمال الحجز والدفع الالكتروني. باقات الحج 1 ضيافة مميزة أبراج





القيمة : 16.560.50 ريالا



المميزات



حافلات حديثة بخدمات مميزة



تباعد وتعقيم / 20 في الحافلة



النقل من مدينة الحاج إلى مكة يحسب بتكلفة إضافية بحسب وسيلة النقل ومدينة الانطلاق.



السكن في المشاعر منى



غرفة مشتركة للحاج 4.37م2



مكبرات صوت داخلية



أدوات ووسائل للنوم والراحة



خدمة الإنترنت



عيادات طبية



مرشد ديني



إرشاد تفويج



التكييف بحسب التعاقد في الباقة



عرفات



خيمة مشتركة 5م2 للحاج (5 حجاج في الخيمة) تعقيم وتباعد



خيام مضاءة LED



تكييف فريون



مكبرات صوت داخلية



سجاد للأرضيات



خدمة طبية



مرشد ديني



إرشاد تفويج



أدوات ووسائل للنوم والراحة



مزدلفة



منطقة مبيت مهيأة ومخصصة



فرش الأرض سجاد أو نجيل صناعي



أدوات للنوم والراحة



دورات مياه



2 ضيافة مميزة مخيمات



القيمة : 14.381.95



المميزات



حافلات حديثة بخدمات مميزة



تباعد وتعقيم / 20 في الحافلة



النقل من مدينة الحاج إلى مكة المكرمة يحسب بتكلفة إضافية بحسب وسيلة النقل ومدينة الانطلاق.



السكن في المشاعر



خيمة مشتركة 5.33م2 للحاج (3 حجاج في الخيمة)



تجهيز الخيام بالجبس بورد



مكبرات صوت داخلية



أدوات ووسائل للنوم والراحة



خدمة الإنترنت



عيادات طبية



مرشد ديني



إرشاد تفويج



التكييف بحسب التعاقد في الباقة



عرفات



خيمة مشتركة 5م2 للحاج (5 حجاج في الخيمة) تعقيم وتباعد



خيام مضاءة LED



تكييف فريون



مكبرات صوت داخلية



سجاد للأرضيات



خدمة طبية



مرشد ديني



إرشاد تفويج



أدوات ووسائل للنوم والراحة



مزدلفة



منطقة مبيت مهيأة ومخصصة



فرش الأرض سجاد أو نجيل صناعي



أدوات للنوم والراحة



دورات مياه



3 الضيافة مخيمات



القيمة : 12.113.95 ريالا



حافلات حديثة بخدمات مميزة



تباعد وتعقيم - 20 في الحافلة



النقل من مدينة الحاج إلى مكة المكرمة يحسب بتكلفة إضافية بحسب وسيلة النقل ومدينة الانطلاق



السكن في المشاعر منى



خيمة مشتركة5م2 للحاج (4 حجاج في الخيمة)



تجهيز الخيام بالجبس بورد



مكبرات صوت داخلية



أدوات ووسائل للنوم والراحة



خدمة الإنترنت



عيادات طبية



مرشد ديني



إرشاد تفويج



التكييف بحسب التعاقد في الباقة



عرفات



خيمة مشتركة 5م2 للحاج تعقيم وتباعد



خيام مضاءة LED



تكييف فريون



مكبرات صوت داخلية



سجاد للأرضيات



خدمة طبية



مرشد ديني



إرشاد تفويج



أدوات ووسائل للنوم والراحة



مزدلفة



منطقة مبيت مهيأة ومخصصة



فرش الأرض سجاد أو نجيل صناعي



أدوات للنوم والراحة



دورات مياه



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.