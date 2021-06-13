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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن أسعار تذاكر مباراة السعودية وأوزبكستان التي تُقام الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.
وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالتالي: ” 30 ريالاً لـ الأفراد، 50 ريالاً للعوائل والأفراد، 75 ريالاً فئة الأفراد، 75 ريالاً فئة العوائل، 500 ريال للفئة الفضية، 1000 ريال للفئة الذهبية”.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 08:27 PMالكشف عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وأوزبكستان
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن أسعار تذاكر مباراة السعودية وأوزبكستان التي تُقام الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.
وجاءت أسعار تذاكر المباراة كالتالي: ” 30 ريالاً لـ الأفراد، 50 ريالاً للعوائل والأفراد، 75 ريالاً فئة الأفراد، 75 ريالاً فئة العوائل، 500 ريال للفئة الفضية، 1000 ريال للفئة الذهبية”.
، الكشف عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب السعودي وأوزبكستان ،
المصدر : الخليج 365
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