شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الأرصاد: موجة الغبار ستمتد إلى نهاية الأسبوع في بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، إن الرياح الشمالية هي المؤثر الرئيسي للرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة على بعض مناطق المملكة.

وأكد أن موجة الغبار ستستمر على بعض المناطق حتى نهاية هذا الأسبوع، وستؤثر على المناطق الداخلية والمنطقة الشرقية وجازان ونجران ومنطقة الرياض، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "الإخبارية".

ونبه بأن تلك الأجواء سيصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية، والرياض، ونجران، والمدينة المنورة.

ولفت إلى أن معدلات درجات الحرارة في الصيف تتراوح ما بين 38 إلى 48 درجة مئوية، وقد ترتفع أحيانا لتصل إلى 50 درجة مئوية.