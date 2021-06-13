شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تحديد الطاقة الاستيعابية لخيام منى لموسم حج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال سعد القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن الطاقة الاستيعابية لخيام الحجاج في منى لا تتجاوز 4 حجاج لكل خيمة.

وأضاف أن الوزارة حددت باقات الخدمة المعتمدة لموسم الحج، وسيكون في خيمة الباقة الثالثة 4 أشخاص، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "العربية".

الجدير بالذكر أنه سوف يتم تجهيز غرف خاصة لغزل المشتبه بهم في إصابتهم بكورونا من بين الحجاج، فضلا عن تخصيص 340 ألف متر مربع من مشعر عرفات لموسم الحج القادم، وتأهيل 8 آلاف فرد موظف للتعامل مع الحجاج.

أقر أيضــــا: