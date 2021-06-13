شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة وصول الأمير بندر بن سلطان إلى عزاء الشيخ ناصر الشثري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أظهر مقطع فيديو، وصول الأمير بندر بن سلطان إلى عزاء المستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري.

وبدا في الفيديو، عدد كبير من المواطنين يتجمعون حول سيارة الأمير بندر بن سلطان في عزاء الشيخ الراحل ناصر الشثري.

ووثق الفيديو، لحظة نزول الأمير بندر بن سلطان من سيارته لتقديم واجب العزاء لأبناء الشيخ الراحل ناصر الشثري، حيث تبادل الحديث مع أحد أبنائه.

يذكر أن المستشار في الديوان الملكي، الشيخ ناصر الشثري والمعروف بـ"علامة العلماء"، توفى الخميس الماضي، بعد معاناة مع المرض.