شكرا لمتابعة خبر عن عواصف رملية على الرياض تتسبب في انعدم الرؤية الأفقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رملية ونشاط في الرياح السطحية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

ويشمل التحذير المناطق التالية: "الأفلاج، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، السليل، العاصمة الرياض، حوطة بني تميم، رماح " حتى الساعة 10 مساءً.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بتأكيد إدارة المرور على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقياة أثناء حدوث موجات الغبار.

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