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عواصف رملية على الرياض تتسبب في انعدم الرؤية الأفقية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد من عواصف رملية ونشاط في الرياح السطحية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

ويشمل التحذير المناطق التالية: "الأفلاج، الخرج، الدرعية، الدلم، الرين، السليل، العاصمة الرياض، حوطة بني تميم، رماح " حتى الساعة 10 مساءً.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بتأكيد إدارة المرور على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقياة أثناء حدوث موجات الغبار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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