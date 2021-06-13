شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: اللجان الوطنية تدرس مناسبة النزول بالأعمار إلى 12عامًا " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن موعد تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما فما فوق، قائلا:"اللجان الوطنية تدرس مناسبة النزول بالأعمار وشمول أعمار أقل بين 18:12 عاما".

وأوضح محمد العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة للكشف عن مستجدات كورونا، أن اللقاحات المعتمدة والمناسبة بموجب الدراسات لهذه الفئات العمرية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1017 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.