شكرا لمتابعة خبر عن طيران ناس يعلن عن تسيير 3 رحلات جوية أسبوعياً بين جدة وكييڤ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ريم عبدالعزيز (صدى):

كشف طيران ناس، عن تسيير رحلات مباشرة من جدة إلى كييڤ، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة إليها ابتداءً من 02 يوليو 2021م.

وكان طيران ناس أعلن في وقت سابق عن تدشينه رحلة مباشرة يومية ما بين العاصمة الرياض وكييڤ، بالتزامن مع إعلان السلطات الأوكرانية عن إعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول.

وجاء هذا التوسع الجديد في شبكة طيران ناس الدولية في إطار تلبية الطلب المتزايد على تلك الوجهة وتعزيز الحضور في سوق الطيران الدولي من خلال الوصول للعديد من الوجهات التي يحتاجها ضيوف طيران ناس.