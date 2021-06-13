شكرا لمتابعة خبر عن "السديس" يدشن رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي الشريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي الشريف للعام الدراسي ١٤٤٣ه.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن الرابط مخصص لجميع المراحل المتوسطة، والثانوية، والقسم المسائي، والقسم النسائي.

وأكد السديس أن هذا التدشين هو أحد الحزم التطويرية الشاملة للمعهد، والتي تسهل عملية تقديم الطلاب للالتحاق بالمعهد.

الجدير بالذكر أن أبواب التقديم ستفتح اليوم، الأحد، حتى نهاية يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١٢/٠٥ه، حيث وضع المعهد عددًا من الشروط الواجب توفرها في المتقدم.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصلا على إقامة نظامية، وأن يكون حاصلا على شهادة الابتدائية أو ما يعادلها، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.