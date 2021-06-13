شكرا لمتابعة خبر عن " الجوازات " : 1000 ريال غرامة عدم المغادرة خلال صلاحية تأشيرة الخروج النهائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدم المغادرة خلال فترة تأشيرة صلاحية الخروج النهائي يتطلب غرامة مالية على المقيم قدرها 1000 ريال.

وأضافت مديرية الجوازات أنه في حال عدم المغادرة خلال فترة صلاحية التأشيرة 60 يوما تفرض غرامة مالية قدرها 1000 ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة.

وتابعت مديرية الجوازات أنه يشترط سريان صلاحية هوية مقيم ليتمكن الشخص من إتمام إجراء إلغاء التأشيرة.