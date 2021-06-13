«تقويم التعليم» توقّع 8 عقود لـ«الدراسة والاعتماد البرامجي» مع جامعة المجمعة

الرياض - محمد عبدالله - وقّعت هيئة «تقويم التعليم والتدريب»، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي اليوم الأحد، 8 عقود للدراسة التقويمية والاعتماد البرامجي مع جامعة المجمعة، وذلك بمقر الجامعة.

ومثّل الجامعة في العقود، الدكتور خالد بن سعد المقرن، فيما مثل الهيئة المدير التنفيذي المكلَّف لمركز اعتماد الدكتور صالح بن علي الغامدي.

ويهدف توقيع العقود إلى تنفيذ دراسة تقويمية على المستوى البرامجي للبرامج المشمولة، وذلك في (بكالوريوس اللغة الإنجليزية، وبكالوريوس رياض الأطفال، وبكالوريوس إدارة الأعمال، وبكالوريوس الدراسات الإسلامية، وبكالوريوس المحاسبة، وبكالوريوس القانون)، إضافة إلى عقد ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات وماجستير العلوم في التمريض، والإدارة والقيادة في التمريض.

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