بالفيديو.. محام: قضية «مشاهير السوشيال» لن تنتهي عند عقوبات «المرئي والمسموع»

الرياض - محمد عبدالله - قال المحامي الدكتور تركي الطيار، اليوم الأحد، إن قضية «مشاهير السوشيال» لن تنتهي عند عقوبات «المرئي والمسموع» وقد تتدخل النيابة العامة لما للحادث من جرم ومخالفة للآداب العامة.

وأضاف الطيار خلال مداخلة مع فضائية «الإخبارية»، إن الآداب العامة أمر مشدد عليه في النظام، وما تم تصويره كان في هذه البلد التي لها أنظمتها التي تكافح فيها ما يكون مخالفا للحياة والنظام والشريعة الإسلامية ولا شك أن ما شاهده الجميع مخالف لتعاليم الشريعة، وبالتالي فهو محظور وداخل في دائرة الجرائم وبحكم الاختصاص قد تتدخل النيابة العامة.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد عاقبت عددًا من مشاهير التواصل الاجتماعي وآخرين بمجموع غرامات تجاوزت 3 ملايين ريال.

وفي بيان عبر حسابها على تويتر، ذكرت الهيئة، أنه تم ضبط مجموعة تجارية (شركة شخص واحد)، وصدر بحقها غرامة 400 ألف ريال، إضافة إلى ضبط 12 شخصًا (7 مواطنين و5 مقيمين) صدرت بحقهم مخالفات تتراوح بين 50 و300 ألف ريال.

وأشارت الهيئة إلى أن الموقوفين من مشاهير التواصل الاجتماعي، خالفوا نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية لحضورهم حفل تدشين منتج تجميلي.

ولفتت الهيئة، إلى أن إجمالي قيمة المخالفات بلغ 3 ملايين و50 ألف ريال، موضحة أن المخالفات تتمثل في (دعوة للتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي ـ التصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي).

لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.