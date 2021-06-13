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الصحة: تسجيل 1017 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1017 حالة إصابة جديدة بفيروس «كوفيد-19»، خلال الـ «24» ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 465797 حالة إصابة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 1133 حالة تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 448,093 حالة، فضلًا عن تسجيل 19 حالة وفاة ليصل بذلك إجمالي معدل الوفيات إلى 7572 حالة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس السبت، ارتفاع عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة إلى 15 مليونًا و582 ألفًا و558 جرعة، وحذَّرت من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكّدة على الجميع أهمية استمرار التقيد بها حتى يصل المجتمع إلى بر الأمان. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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