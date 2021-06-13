الفطرية: إطلاق كائنات حيوانية في الطبيعة دون موافقة مخالفة

الرياض - محمد عبدالله - أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن إطلاق أي كائنات فطرية حيوانية في الطبيعة دون موافقته يعد مخالفة للنظام، ويترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المترتبة على ذلك.

وحسب واس، أهاب الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالجميع التقيد بالضوابط والاشتراطات النظامية والحصول على موافقته قبل إطلاق أي من الكائنات الحية الفطرية البرية أو البحرية.

ولفت المركز إلى أن عمليات الإطلاق غير المنظمة، قد يترتب عليها تأثيرات سلبية ومخاطر عالية على الكائنات المحلية والبيئات الطبيعية في المملكة.

وأوضح المركز، أن إطلاق الكائنات الفطرية يتطلب موافقة المركز للتأكد من أن الأنواع المستهدف إطلاقها لا تعد من الأنواع الغازية أو الدخيلة على البيئات الطبيعية.

وحسب المركز، فإن موافقته تضمن تطبيق الاشتراطات والمعايير المتعلقة بعمليات الإطلاق في الطبيعة، بما يشمل الصفاء الوراثي للسلالات والتنوع الجيني، وخلوها من الأمراض، ومناسبة التوقيت والموقع.

ودعا المركز الوطني إلى تنمية الحياة الفطرية الراغبين بالتواصل في هذا الخصوص على البريد الإلكتروني [email protected].

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