«الصحة»: ندرس التوسع في إعطاء اللقاح للفئات بين 12 ـ 18 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن اللجان الوطنية المعنية بجائحة «كورونا» تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية بين12-18 سنة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده متحدث الصحة اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين.

وأشار، متحدث الصحة، إلى أن تأجيل إعطاء الجرعة الثانية يكمن في تحقيق أكبر قدر ممكن من تلقي المجتمع للجرعة الأولى على الأقل، وذلك لمنح المجتمع أعلى مستوى من المناعة, لافتًا إلى أن «اللجان الوطنية تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة».

وأضاف متحدث الصحة، أنه تم تسجيل 1017 حالة جديدة لفيروس «كورونا» ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (465797) حالة.

ولفت المتحدث إلى أنه من بين تلك الحالات (10132) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، كما أن منهم (1575) حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (448093) حالة بإضافة (1133) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (7572) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة.

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