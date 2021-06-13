"الصحة": تأجيل الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" للوصول إلى مناعة أفضل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن أسباب تأجيل الجرعة الثانية من لقاح "كورونا المستجد"، مؤكدة أن الهدف الرئيس من ذلك هو الوصول بالمجتمع إلى مناعة أفضل.

وخلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: تم تأجيل الجرعة الثانية من اللقاح؛ لنحقق هدفًا رئيسيًا، وهو إعطاء أكبر قدر من أفراد المجتمع جرعة واحدة من اللقاحات.

وأكد المتحدث أن الهدف من ذلك هو "الوصول بالمجتمع إلى مستويات مناعة أفضل وبشكل أسرع".

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