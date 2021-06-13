الصحة: استقرار منحنى الإصابات بكورونا.. و14.5 مليون شخص تلقوا اللقاح

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، أنه لا توجد تغيرات في المنحنى من ناحية أعداد الإصابات بفيروس كورونا، التي تتراوح في عدد محدود.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده متحدث الصحة، اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين.

وأشار متحدث الصحة إلى أن الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية يسهم في تحقيق الهدف المنشود بالسير نحو الاتجاهات الإيجابية.

وأوضح المتحدث أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصل إلى 15723493 جرعة معطاة، بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها 590 مركزًا، حيث تلقى نحو 14.5 مليون شخص جرعة لقاح كورونا, مشيدًا بوعي المجتمع وحرصهم على أخذ اللقاح وعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة.

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