الأرصاد: عواصف رملية وهطول أمطار على 3 مناطق الساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - حذّر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية على الرياض والشرقية، فيما نبّه إلى هطول أمطار على منطقة جازان، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وفي بيان عبر حسابه على تويتر، حذّر الوطني للأرصاد من عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض، تشمل (الأفلاج، الخرج، الدرعية، الرين، العاصمة الرياض، السليل، رماح)، وذلك حتى الساعة 6 مساءً.

كما حذّر الوطني للأرصاد من ذات الحالة الجوية على المنطقة الشرقية، لتشمل( الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة)، وذلك حتى الساعة 7 مساء.

ونبّه الوطني للأرصاد إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تشمل (الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب)، وذلك حتى الساعة 6 مساء.

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