المدينة: التدريب التقني يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عن فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ولمرحلة البكالوريوس للبنين الحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1443هـ.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة د.عيد الردادي أن مواعيد التقديم ستكون اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 10 / 11 / 1442 هـ وحتى تاريخ 20/ 11/ 1442هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، واعتباراً من تاريخ 17 / 11/ 1442 هـ حتى تاريخ 27 / 11 / 1442هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية، واعتباراً من 24/ 11/ 1442 هـ وحتى 4 /12 /1442هـ لدبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، كما سيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف اعتباراً من تاريخ 28/ 11 /1442 هـ وحتى تاريخ 4 / 12 /1442 هـ .

وبين الردادي أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.