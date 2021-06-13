المدينة: التدريب التقني يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة د.عيد الردادي أن مواعيد التقديم ستكون اعتباراً من يوم الأحد القادم الموافق 10 / 11 / 1442 هـ وحتى تاريخ 20/ 11/ 1442هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي، واعتباراً من تاريخ 17 / 11/ 1442 هـ حتى تاريخ 27 / 11 / 1442هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات في الفترتين الصباحية والمسائية، واعتباراً من 24/ 11/ 1442 هـ وحتى 4 /12 /1442هـ لدبلوم المعاهد الصناعية الثانوية، كما سيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف اعتباراً من تاريخ 28/ 11 /1442 هـ وحتى تاريخ 4 / 12 /1442 هـ .
وبين الردادي أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.
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