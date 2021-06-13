الفيصل يطلع على خطة تشغيل الصالة 1 بمطار المؤسس

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً بحضور رئيس الهيئة العامه للطيران المدني عبدالعزيزالدعيلج والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة ريان طرابزوني ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز عصام نور. واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على خطة تشغيل الصالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز، حيث سيتم قريبا العمل على نقل عدد إضافي من شركات الطيران العاملة في المملكة من الصالة الشمالية لصالة رقم 1. واستعرض خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة.



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