روبوتات لخدمة الحجاج المملكة في تطور دائم

وقال السديس بهذه المناسبة: «يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل متزايد لخدمة البشرية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، مما يساعد، بإذن الله، على حماية المصلين في الحرمين الشريفين». ويأتي الكشف عن الروبوت الذكي وسط استعدادات المملكة لموسم الحج الشهر المقبل. وكانت المملكة قد أعلنت أن مناسك حج هذا العام ستقتصر على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا.
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