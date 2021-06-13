روبوتات لخدمة الحجاج المملكة في تطور دائم

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم الأحد، الروبوت الذكي لتوزيع مياه زمزم في الحرم المكي والمسجد النبوي، حيث يقوم الروبوت بتوزيع زجاجات زمزم دون ملامسة ودون إعاقة حركة المصلين في الحرمين.

وقال السديس بهذه المناسبة: «يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل متزايد لخدمة البشرية خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، مما يساعد، بإذن الله، على حماية المصلين في الحرمين الشريفين». ويأتي الكشف عن الروبوت الذكي وسط استعدادات المملكة لموسم الحج الشهر المقبل. وكانت المملكة قد أعلنت أن مناسك حج هذا العام ستقتصر على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا.