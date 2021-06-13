التعليم تطلق قريبا منصة قادة المستقبل

جاء ذلك، في لقاء آل الشيخ بعدد من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، للحديث عن تطوير المناهج والخطط الدراسية، وتطبيق مسارات الثانوية العامة والفصول الثلاثة التي ستبدأ الوزارة في تطبيقها العام الدراسي المقبل.
وقال: "إن وزارة التعليم تعمل على تعزيز الشراكة مع المعلمين والمعلمات، والعمل كفريق واحد لرفع نواتج التعلّم، وزيادة كفاءة منظومة التعليم، بما يسهم في بناء إنسان منافس عالمياً، عاداً التعليم -عن بُعد- أحد أهم قصص النجاح التي سطّرها المعلمون والمعلمات في منصة "مدرستي" مع طلابهم في الفصول الافتراضية، حيث تمكن دوت الخليج خلالها من تحقيق منجزات غير مسبوقة بشهادة المنظمات الدولية.
وأشار إلى أنه من خلال تحليل الوضع الراهن للنظام التعليمي في المملكة خلال السنتين الماضيتين؛ يتضح أن التحديات كبيرة في عدد من الجوانب، منها: انخفاض نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، والفجوة بين سنوات السلم التعليمي، وسنوات الدراسة الفعلية، وبقاء الخطط الدراسية لسنوات طويلة دون تطوير.
وأوضح أن الفصول الثلاثة أداة تنظيمية، ووسيلة لتحقيق غاية أكبر لتطوير المناهج والخطط الدراسية، وإضافة مواد جديدة، وتطبيقات وإثراءات متنوعة تركز على المهارات، مؤكداً أن مشروع تطوير التعليم ليس معزولاً عن تطوير وتأهيل المعلمين والمعلمات، وأهمية تمهين وظيفة المعلم.
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