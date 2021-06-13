السماح للنساء بالحج بدون محرم باشتراط العصبة و3 باقات متنوعة

البوابة الإلكترونية للتسجيل في الحج

كشفت وزارة الحج والعمرة عن أنه سيسمح للنساء بالتسجيل بدون محرم، بشرط أن تكون ضمن عصبة من النساء، إلى جانب السماح لكبار السن بزيادة الفئة السنية المستهدفة إلى 65 عاما بدلا من 60 عاما العام الماضي. قد بدأتفي استقبال الطلبات ظهر اليوم، في تمام الواحدة، وحددت أسعار الباقات الخاصة للخدمات المعتمدة لموسم حج 1442 هـ، حيث تأثرت الأسعار هذا العام نتيجة الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة « كورونا ». وبناء عليه، تم اعتماد الجهات الصحية والتنظيمية لمجموعة من الضوابط والاشتراطات والبروتوكولات التي ستؤثر على باقات الخدمة المعتمدة لحجاج الداخل، كما أشارت الوزارة.

باقة 16.560 ريالا ضيافة أبراج

بلغت الباقات التي أعلنتها الوزارة 3 باقات، منها ضيافة مميزة (أبراج) التي كانت توازي الباقة المعتمدة في السنوات الماضية لباقة «ضيافة أبراج»، إلا أنها أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية، وتكاليف المواصفات، والرسوم الجديدة التي تأثرت بها تسعيرة الباقة، وعليه تم اعتماد سعرها، شاملة النقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة، ليكون ابتداء من 16.560 ريالا للحاج الواحد، قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة 14.381 ريالا ضيافة مخيمات

هذه الباقة كانت توازي الباقة المعتمدة في السنوات الماضية لباقة «ضيافة مخيمات» إلا أنها أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية، وتكاليف المواصفات، والرسوم الجديدة التي تأثرت بها تسعيرة الباقة، وعليه تم اعتماد سعرها، شاملة النقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة، ليكون ابتداء من 14.381 ريالا للحاج الواحد، قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.

باقة 12.113 ريالا ضيافة مخيمات

كانت توازي الباقة المعتمدة في السنوات الماضية لباقة «ضيافة مخيمات» إلا أنها أضيفت إليها تكاليف تطبيق الاشتراطات الصحية، وتكاليف المواصفات، والرسوم الجديدة التي تأثرت بها تسعيرة الباقة، وعليه تم اعتماد سعرها، شاملة النقل من داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة، ليكون ابتداء من 12.113 ريالا للحاج الواحد، قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت الوزارة أنها اشتراطت على الشركات مراعاة أن برنامج نقل الحجاج المشمول في الباقة الأساسية للحجاج يشمل النقل داخل مكة المكرمة وبين المشاعر المقدسة فقط، وسيتاح لمنشآت الحج أن تعرض برامج نقل إضافية للحجاج في المسار (ذهاب وعودة) للقادمين من خارج مكة المكرمة، على أن تكون اختيارية لهم، وتحديد 4 مراكز لاستقبال الحجاج في مكة المكرمة، ويتم نقلهم إلى المسجد الحرام، لتأدية طواف القدوم، ومنه إلى مشعر منى على مرحلتين، عبر رحلات ترددية، وتوفير خدمة النقل الترددي من مشعر منى إلى المسجد الحرام، والعودة لتأدية طواف الإفاضة، بحسب برنامج التفويج المعتمد للحجاج.

20 حاجا في الحافلة الوحدة

تم تحديد عدد الحجاج في الحافلة الواحدة بـ20 حاجا، وتعيين قائد لهم، وتتكون المجموعة الواحدة من الحجاج أو الفوج من 100 حاج، وتنقلهم 5 حافلات، ويعين من قِبل منشأة الحج مشرف لكل مجموعة مكونة من 5 وحدات تنفيذية، أي 5 حافلات، ليتولى الإشراف على قادة الوحدات التنفيذية في تلك الحافلات.

وتم الاعتماد هذا العام إعاشة الحجاج بتقديم وجبات لكل فرد على حدة، ولكن لا بد أن تعتمد فيها المواصفات المعتمدة من الإدارة المختصة بالوزارة، وتخصيص مساحة 4 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة بمخيمات منی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمدا لها في الأعوام الماضية، وتخصيص مساحة مترين مربعين في عرفات، بخلاف مساحات الخدمة، وتخصيص مساحة 5.33 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة بمخيمات منی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمدا لها في الأعوام الماضية، وتخصيص مساحة 5 أمتار مربعة في عرفات، بخلاف مساحات الخدمة، وتخصيص مساحة 4.37 أمتار مربعة للحاج الواحد في باقة الضيافة المميزة في أبراج منی، بخلاف مساحة الخدمات التي تمت زيادتها على ما كان معتمدا لها في الأعوام الماضية، وتخصيص مساحة 5 أمتار مربعة في عرفات، بخلاف مساحات الخدمة.

اشتراطات وآلية التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل:

- اشتراط الحصول على تصريح الحج 1442 هـ.

- ألا يكون المتقدم مصابا بمرض مزمن أو معدٍ.

- أن يكون عمر المتقدم بين 18 و65 عاما.

- يتم تحديد أعداد محدودة لكل جالية مقيمة داخل المملكة ولم يسبق لها الحج.

- يتم الفرز بناء على تحقيق المعايير الصحية والتنظيمية.

- الأولوية لمن لم يسبق له أداء فريضة الحج مع مراعاة الفئات السنية.

- شراء الباقة والسداد خلال 3 ساعات من اختيارها، تجنبا للإلغاء.