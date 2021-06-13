النساء اللاتي يتناولن المكملات الدوائية أكثر عرضة للوفاة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكدت استشارية التغذية الدكتورة رباب أحمد لـ ” متابعات الخليج 365“، أن الحصول على مختلف الفيتامينات من المصادر الغذائية كالفواكه والخضراوات ومختلف الأطعمة أفضل من تناول حبوب أو شراب الفيتامينات أو المكملات الدوائية التي قد يتناولها البعض لسد نقص الاحتياج من تلقاء نفسه أو بوصفة الصيدلي، وهذا من أكبر الأخطاء التي قد يرتكبها بعض الأفراد إذ يجب تناول هذه الفيتامينات بعد التأكد من وجود نقص له عبر إجراء التحاليل.

الفئات التي يلزمها تناول المكملات الدوائية:

وبينت استشارية التغذية الدكتورة رباب أحمد، أن الفيتامينات تعتبر ضرورية للجسم إذ تساعده على أداء وظائفه بشكل طبيعي، لكن تناول مكملات الفيتامينات المتعددة لا يسهم بالضرورة في تحسين الصحة، فهي قد تكون مفيدة في حال وجود نقص في أحد أنواع الفيتامينات، ولكن لا يوجد دليل يثبت أن تناول الفيتامينات المتعددة يوميًا يمكن أن يفيد في الوقاية من الأمراض أو تحسين الصحة، فالأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة لا يحتاجون لتناول الفيتامينات، باستثناء الحوامل اللواتي يستخدمن المكملات التي يصفها لهن الطبيب، أما كبار السن فيجب أن يخضعوا لفحص للكشف عن نقص الفيتامينات مرة كل 6 إلى 12 شهرًا .

فيتامينات لا تؤخد إلا بتوصية طبية:

وقالت الدكتورة رباب أحمد، إن هناك بعض الفيتامينات يجب ألّا تؤخذ إلا بتوصية طبية هي:

– فيتامين C، فقديمًا كان البحارة الذين يسافرون لأشهر يصابون بمرض الأسقربوط بسبب نقص فيتامين C، واكتشف هذا الفيتامين في العام 1930، ويوجد في كثير من الخضار والفواكه، ولعل أشهرها الثمار الحمضية.

⁃ فيتامين “أ” ومركبات البيتاكاروتين، ومع أن فيتامينات “أ” و”ج” و”هـ” هي مضادة للأكسدة ويتم تسويقها على أنها مضادة للسرطان، فإنه لا يوجد دليل مقنع على أن تناولها كمكملات قد يحمي من السرطان.

⁃ فيتامين “ب6″، وتوجد مركبات فيتامينات “ب” في كثير من الأطعمة، ولكن البعض يتناول مكملات فيتامين “ب6” لفترة طويلة، وهذا قد يؤدي إلى حدوث أضرار حادة في أعصاب الشخص مما قد يفقده القدرة على السيطرة والتحكم في حركات جسمه.

⁃ ملتي فيتامين، إذ كشفت دراسة شملت أكثر من 38 ألف امرأة على مدار 25 عامًا أن اللواتي كن يتناولن مكملات الفيتامينات المتعددة، التي تحتوي أيضًا على الحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس، كنّ أكثر عرضة للوفاة مقارنة باللواتي لم يكن يتناولنها.

إجراءات بديلة عن المكملات الدوائية:

وشددت الدكتورة رباب في ختام حديثها ، بعدم تناول أي فيتامينات بنصائح الأصدقاء ، فقبل التفكير في تناول أي نوع من الفيتامينات يجب التوجه للطبيب ، وقد تكون هناك بعض الإجراءات البديلة الأنسب مثل تغيير النظام الغذائي أو تلقي شكل آخر من العلاج ، وفي حال وجد الطبيب أن الحالة تستدعي اللجوء إلى المكملات الغذائية، سيقوم بإعطاء تعليماته فيما يتعلق بنوعها وجرعتها والفترة المناسبة لاستخدامها.

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