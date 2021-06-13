فلكية جدة: القمر يقترن بالمريخ الليلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يرصد في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأحد 13 يونيو 2021 وبداية الليل، اقتران هلال القمر مع كوكب المريخ بالأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير.

فلكية جدة: الرصد باستخدام التلسكوب:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن المريخ سيبدو للعين المجردة كنقطة برتقالية، ويلاحظ خفوت لمعانه مقارنة بالأشهر الماضية، ولرؤية قرص الكوكب سيحتاج الراصد لاستخدام تلسكوب مقاس 8 بوصة أو أكبر مع استخدام مرشحات لونية لتحسين لرؤية تفاصيل الكوكب.

مراحل اقتران القمر بالمريخ:

واختتم بالقول، إن اقتران القمر بالمريخ سيحدث بالتزامن مع بدء المسبار المتجول ( زورونغ) الصيني عملياته العلمية على سطح الكوكب الأحمر، وسينضم إلى المسبارين المتجولين (كيوريوسيتي) و(بيرسيفيرانس) التابعين لوكالة ناسا، وهما الآن يستكشفان أجزاء مختلفة من الكوكب الأحمر، إضافة لمسبار الأمل الإماراتي الذي دخل إلى مدار حول المريخ بتاريخ 09 فبراير 2021 كما كان مخطط له بعد رحلة استمرت سبعة أشهر تقريبًا والتقطته جاذبية الكوكب، وتهدف مهامه إلى توفير دراسة نهارية وموسمية عن غلاف المريخ الجوي لتحديد العوامل الرئيسية لاندفاع غازي الهيدروجين والأكسجين نحو الفضاء، العنصران اللذان يكوّنان معًا جزيئات الماء.

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