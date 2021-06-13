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الفيصل يطلع على خطة تشغيل صالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

الفيصل يطلع على خطة تشغيل صالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز

تمهيدًا لنقل عدد إضافي من شركات الطيران إليها

متابعات الخليج 365 - الرياض

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعًا بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة ريان طرابزوني ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز عصام نور.

خالد الفيصل

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على خطة تشغيل الصالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز حيث سيتم قريبًا العمل على نقل عدد إضافي من شركات الطيران العاملة في المملكة من الصالة الشمالية لصالة رقم 1.

واستعرض سموه خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة.

خالد الفيصل
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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