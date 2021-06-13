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أعلنت هيئة السوق المالية إطلاق برنامجها التدريبي لتأهيل الخريجين المتفوقين بنسخته التاسعة وبدء التسجيل ابتداءً من تاريخ 13 يونيو لعام 2021م، وتمتد فترة استقبال طلبات المتقدمين حتى 4 يوليو لعام 2021م.
ويأتي إطلاق البرنامج إيماناً من الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية ونظراً إلى ما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، وتسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولًا إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في القطاع ويعزز من تطوير السوق المالية.
وأوضح وكيل الهيئة للموارد المؤسسية عبدالله شيبة الحمد، أن البرنامج يعد إحدى المبادرات التي تنفذها الهيئة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قطاع الأوراق المالية، مبيناً أن الهيئة أطلقت البرنامج لأول مرة عام 2014م، حيث قامت منذ انطلاقته بتأهيل أكثر من 234 شاباً وشابة، وتؤمن بأن بناء الكفاءات الوطنية في القطاع المالي هو أحد بذور النجاح في السوق المالية السعودية.
فيما أكدت الهيئة عزمها تمكين القدرات وتبني أحدث الأساليب وأفضل البرامج التطويرية لبناء الكوادر الوطنية في السوق المالية؛ بهدف تلبية احتياجات القطاع ورفع جودة خدماته.
ودعت الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول البرنامج والشروط ومتطلبات الانضمام زيارة الرابط: https://careers.cma.org.sa/ar/page/gdp-program.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 06:51 PM
بنسخته التاسعة ابتداءً من اليوم وتمتد حتى 4 يوليو لعام 2021م"السوق المالية" تستقبل طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين
أعلنت هيئة السوق المالية إطلاق برنامجها التدريبي لتأهيل الخريجين المتفوقين بنسخته التاسعة وبدء التسجيل ابتداءً من تاريخ 13 يونيو لعام 2021م، وتمتد فترة استقبال طلبات المتقدمين حتى 4 يوليو لعام 2021م.
ويأتي إطلاق البرنامج إيماناً من الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية ونظراً إلى ما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، وتسعى من خلاله إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولًا إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في القطاع ويعزز من تطوير السوق المالية.
وأوضح وكيل الهيئة للموارد المؤسسية عبدالله شيبة الحمد، أن البرنامج يعد إحدى المبادرات التي تنفذها الهيئة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قطاع الأوراق المالية، مبيناً أن الهيئة أطلقت البرنامج لأول مرة عام 2014م، حيث قامت منذ انطلاقته بتأهيل أكثر من 234 شاباً وشابة، وتؤمن بأن بناء الكفاءات الوطنية في القطاع المالي هو أحد بذور النجاح في السوق المالية السعودية.
فيما أكدت الهيئة عزمها تمكين القدرات وتبني أحدث الأساليب وأفضل البرامج التطويرية لبناء الكوادر الوطنية في السوق المالية؛ بهدف تلبية احتياجات القطاع ورفع جودة خدماته.
ودعت الراغبين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول البرنامج والشروط ومتطلبات الانضمام زيارة الرابط: https://careers.cma.org.sa/ar/page/gdp-program.
، "السوق المالية" تستقبل طلبات المتقدمين لبرنامج تأهيل الخريجين المتفوقين ،
المصدر : الخليج 365
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