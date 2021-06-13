، "الفيصل" يطلع على خطة تشغيل الصالة رقم 1 بمطار جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس اجتماعًا بحضور رئيس هيئة الطيران المدني

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعًا بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة ريان طرابزوني، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز عصام نور.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على خطة تشغيل الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز؛ حيث سيتم قريبًا العمل على نقل عدد إضافي من شركات الطيران العاملة في المملكة من الصالة الشمالية إلى الصالة رقم 1.

واستعرض خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة.