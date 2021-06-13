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حذر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم (الأحد)، من أن "البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا"، وذلك خلال إحيائه ذكرى مهاجرين قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة العجوز.
وأشار خلاله إلى فاعلية أقيمت في صقلية لإحياء ذكرى مأساة أبريل (نيسان) 2015 حين غرق نحو 500 مهاجر في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وقال البابا: "إن هذا الرمز لعدد كبير من المآسي في البحر المتوسط سيظل يسائل ضمير كل منّا ويشجع على بروز إنسانية أكثر وحدةً تتصدّى لجدار التجاهل".
وبحسب منظمة الهجرة الدولية: قتل أكثر من 500 شخص أثناء العبور إلى إيطاليا ومالطا بين يناير (كانون الثاني) ومنتصف مايو (أيار) من هذا العام.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 06:32 PM
أشار إلى غرق 500 مهاجر قبل وصولهم إلى إيطاليابابا الفاتيكان يحذر: البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا
حذر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم (الأحد)، من أن "البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا"، وذلك خلال إحيائه ذكرى مهاجرين قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة العجوز.
وأشار خلاله إلى فاعلية أقيمت في صقلية لإحياء ذكرى مأساة أبريل (نيسان) 2015 حين غرق نحو 500 مهاجر في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وقال البابا: "إن هذا الرمز لعدد كبير من المآسي في البحر المتوسط سيظل يسائل ضمير كل منّا ويشجع على بروز إنسانية أكثر وحدةً تتصدّى لجدار التجاهل".
وبحسب منظمة الهجرة الدولية: قتل أكثر من 500 شخص أثناء العبور إلى إيطاليا ومالطا بين يناير (كانون الثاني) ومنتصف مايو (أيار) من هذا العام.
، بابا الفاتيكان يحذر: البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا ،
المصدر : الخليج 365
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