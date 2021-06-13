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بابا الفاتيكان يحذر: البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا

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محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى غرق 500 مهاجر قبل وصولهم إلى إيطاليا

حذر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم (الأحد)، من أن "البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا"، وذلك خلال إحيائه ذكرى مهاجرين قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة العجوز.

وأشار خلاله إلى فاعلية أقيمت في صقلية لإحياء ذكرى مأساة أبريل (نيسان) 2015 حين غرق نحو 500 مهاجر في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال البابا: "إن هذا الرمز لعدد كبير من المآسي في البحر المتوسط سيظل يسائل ضمير كل منّا ويشجع على بروز إنسانية أكثر وحدةً تتصدّى لجدار التجاهل".

وبحسب منظمة الهجرة الدولية: قتل أكثر من 500 شخص أثناء العبور إلى إيطاليا ومالطا بين يناير (كانون الثاني) ومنتصف مايو (أيار) من هذا العام.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 06:32 PM

أشار إلى غرق 500 مهاجر قبل وصولهم إلى إيطاليا

بابا الفاتيكان يحذر: البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

حذر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم (الأحد)، من أن "البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا"، وذلك خلال إحيائه ذكرى مهاجرين قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى القارة العجوز.

وأشار خلاله إلى فاعلية أقيمت في صقلية لإحياء ذكرى مأساة أبريل (نيسان) 2015 حين غرق نحو 500 مهاجر في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وقال البابا: "إن هذا الرمز لعدد كبير من المآسي في البحر المتوسط سيظل يسائل ضمير كل منّا ويشجع على بروز إنسانية أكثر وحدةً تتصدّى لجدار التجاهل".

وبحسب منظمة الهجرة الدولية: قتل أكثر من 500 شخص أثناء العبور إلى إيطاليا ومالطا بين يناير (كانون الثاني) ومنتصف مايو (أيار) من هذا العام.

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، بابا الفاتيكان يحذر: البحر المتوسط أصبح أكبر مقبرة في أوروبا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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