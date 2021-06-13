شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / عاصفة غبارية تجتاح الرياض وتزداد سرعتها فوق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتاحت اليوم الثاني على التوالي موجة العاصمة الرياض، تدنى على إثرها مستوى الرؤية الأفقية بالطرق والشوارع.

والتي تسببت في شبه انعدام للرؤية على الطرق السريعة. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة على المنطقة الشرقية خاصة خلال فترة النهار، كما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، كما يتوقع طقس شديد الحرارة على الأجزاء الغربية والساحلية من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل منها.