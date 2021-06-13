شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / تضاريس صعبة..استمرار البحث عن طفل وادي الحائر لليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال الجهات المختصة تبحث عن الطفل المفقود في وادي الحائر جنوب الرياض لليوم الثالث على التوالي، وفي سؤال "اليوم" لأحد الجهات المتواجدة بالموقع عن أسباب تأخر ايجاد الطفل، أفادوا بأن تضاريس الوادي وطبيعته لها اسباب رئيسية كونها تحتوي على حشائش متنوعة وعوالق أخرى

وسقط الطفل البالغ من العمر 7 سنوات بالوادي أثناء تنزه أسرته بالقرب من الوادي ولم تنجح محاولات اسرته بانقاذه فور سقوطة وذلك لأن وقت سقوطة كان بالليل مما جعل عملية الإنقاذ صعبة جدا