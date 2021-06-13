بعد تحذير الصحة .. إليك أخطر مضاعفات السمنة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

في وقت أوضحت وزارة الصحة أن السمنة ترفع حاجة مصابي كورونا إلى دخول المستشفى بنسبة 113 % مقارنة بغير البدناء، رأى استشاري علاج السمنة الدكتور عبدالرزاق الحمد، أن العلاقة وثيقة بين السمنة وضعف الجهاز المناعي والتعرض بسهولة للأمراض، إذ لا يستطيع جسم الفرد الذي يشكو من السمنة من تحمل أعباء الوزن الزائد، وبالتالي ينعكس أثر ذلك على الجسم ويصبح سهلًا لاكتساب الأمراض بسهولة.

أسباب الإصابة السمنة:



وقال في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365“، إن الإنسان يصاب بالوزن الزائد نتيجة تراكم الدهون الناجمة عن استهلاك سعرات حرارية زائدة عن حاجة الجسم، مع عدم حرق تلك السعرات وعدم ممارسة الرياضة، وحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه يموت ما لا يقل عن 2.8 مليون نسمة كل عام بسبب فرط الوزن أو السمنة حول العالم، والواقع أن مشكلة السمنة أكبر من أي تصورات.

أبرز أضرار السمنة:

وبين أن هناك أضرارًا عديدة للسمنة تتمثل في:

⁃ سهولة التعرض لداء السكري النوع الثاني، بسبب تراكم كثير من الدهون بالجسم والكوليسترول الضار، ما يصيب الأنسولين بالدم بالخلل.

⁃ سهولة التعرض لمضاعفات الأمراض الفيروسية أو القلب أو الكلى والكبد.

⁃ التأثير على الخصوبة وزيادة فرص التعرض للعقم.

⁃ الارتفاع في معدل ضغط الدم الذي قد ينتج عنه التعرض للسكتة الدماغية.

⁃ التعرض إلى الإصابة بالنوبات القلبية والذبحة الصدرية.

⁃ التسبب في الإصابة بالأمراض السرطانية والأورام الخبيثة التي تصيب خلايا الجسم.

⁃ تزيد السمنة من فرصة الإصابة بحصوات المرارة ومشكلات الكبد والكلى.

⁃ التعرض إلى الضغط العصبي والتوتر المستمر والاكتئاب.

خطوات علاج السمنة:

وحول علاج السمنة اختتم الدكتور الحمد، بأن السمنة المفرطة لا بد أن تشخص من كافة الجوانب، ويتم تحديد طبيعة وطريقة العلاج جراحيًا، أما زيادة الوزن بعض الكيلوجرامات والملاحظة بالعين وظهور الكرش فإنه ينصح ببرنامج رياضي وحمية، وبشكل عام فإنه ينصح للوقاية من السمنة الحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، الابتعاد عن التوتر والقلق والضغط النفسي والعصبي، تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الألياف خاصة الخضراوات والفواكه الطازجة، الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ومنها الأطعمة الجاهزة والمشروبات الغازية، التقليل من الأغذية الدهنية التي تحتوي على السكريات، التقليل من تناول الأرز والمعكرونة والخبز الأبيض، الحد من تناول السكر والملح، الابتعاد عن الكسل والخمول، والحرص على زيادة النشاط البدني خلال اليوم، والنوم الصحي، تجنب تناول الطعام ومشاهدة التلفاز في وقت واحد.

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