المرئي والمسموع: تغريم 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي بـ 3 ملايين ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عقوبات يصل مجموعها إلى أكثر من ٣ ملايين ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين.

تفاصيل عقوبة المشاهير المخالفين:

وأوضحت الهيئة في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذه العقوبات جاءت نظرًا لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية ونظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.

وأكدت، أنه تم ضبط 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي، منهم مواطنون ومقيمون، لمخالفتهم نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، خلال حضورهم حفل تدشين منتج تجميلي.

المرئي والمسموع ترصد المخالفات:

وأضافت بأنها ضبطت مجموعة تجارية وصدر بحقها غرامة تبلغ قيمتها 400 ألف ريال، كما أصدرت عقوبات بحق 7 مواطنين و5 مقيمين تتراوح قيمتها ما بين 50 ألف ريال و300 ألف ريال.

وأفادت الهيئة، بأن المخالفات المرصودة تتمثل في دعوة للتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما بلغت قيمة المخالفات 3050000 ريال.

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