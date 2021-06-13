الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

الحصيني : الغبار يتمركز على الرياض والشرقية حتى الـ10 مساءً

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يستمر الغبار على منطقتي الرياض والشرقية مسببًا تدنيًا في مستويات الرؤية الأفقية حتى العاشرة مساءً.

خريطة انتشار الغبار

وقال الحصيني : الغبار يتمركز على العاصمة الرياض والمحافظات الشمالية وعلى خط الرياض الشرقية بدءًا من عصر اليوم الأحد 1442/11/3هـ ومتوقع – إن شاء الله – أن يتحرك نواحي جنوب منطقتي الرياض والشرقية خلال الساعات القادمة وتتحسن الرؤية على العاصمة الرياض تدريجيًا من الساعة “10” هذه الليلة.

وفي وقت سابق توقع الحصيني موجة غبار متفاوتة من متوسطة لشبه كثيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وشمال العاصمة الرياض متوقعًا تحركها نواحي أجزاء من الشرقية ثم العاصمة الرياض ثم جنوب الرياض والشرقية فنجران.

تحذير من الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم تحذيرًا جويًا لأهالي منطقتي الرياض والشرقية بسبب استمرار الرياح النشطة التي تثير الأتربة والعواصف الرملية.

وقال المركز إن الطرق الرابطة بين المنطقتين سوف تشهد عواصف ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية، داعية قادة المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في هذه المناطق.

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