أفضل 4 دورات لتعلم الإنعاش القلبي الرئوي CPR عبر الإنترنت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365- منة الله أشرف

التدريب الأساسي على الإنعاش القلبي الرئوي CPR قد يمكنك من إنقاذ حياة شخص ما سواء كان تعرض لنوبة قلبية أو حتى للغرق، وهنا ستجد أن تلك الدورات لا تقدر بثمن.

أهمية الإنعاش القلبي الرئوي

1- إنقاذ الحياة

السبب الرئيسي لضرورة تعلم الـ CPR هو أنه يمكنك مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفًا في وقت حاجتهم، حيث يساعد إجراء الإنعاش القلبي الرئوي على الحفاظ على وظائف المخ أثناء هذه اللحظات الحرجة.

وعندما يحدث هذا، سوف يستمر دمهم في التدفق، وهذا يتيح لهم البقاء على قيد الحياة حتى يصلوا إلى المستشفى.

2- راحة المريض

يمكنك من خلال هذه الدورات مساعدة المريض المصاب على الحفاظ على هدوئه، على سبيل المثال، عندما يعاني طفلك من إصابة صغيرة أو يعاني من كدمات فستتمكن من السيطرة على أعصابك وتهدئته أيضًا.



3- منع تفاقم وضع المريض

في بعض المواقف، إذا لم يتم الاعتناء فورًا بالمريض فقد تحدث له مضاعفات، وستمكنك معرفتك الأولية بالإجراءات من جعل حالة المريض مستقرة حتى يصل الطبيب.

أفضل دورات الـ CPR عبر الإنترنت

1- دورة شهادة NHCPS Online CPR

مع NHCPS، سيكون المتدربون في وضع يمكنهم من إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، وأيضًا القيام بالإسعافات الأولية، وهي متاحة 100% عبر الإنترنت.

2- جمعية رعاية سي بي آر الأمريكية

تعدك هذه الدورة بالتعامل مع حالات الطوارئ من خلال تدريبك على كيفية اتخاذ إجراءات فورية، وتشمل حالات الطوارئ التي يتم التدريب عليها ما يلي: حوادث الاختناق والنوبات القلبية.

وفي نهاية الدورة، ستتمكن من تقديم المساعدة للضحايا قبل وصول المساعدة الطبية.

3- مؤسسة سي بي آر الوطنية

سيتم تجهيز المتعلمين بالمهارات الحاسمة لأداء الإنعاش القلبي الرئوي وتطبيق الإسعافات الأولية، وتعدك الدورة التدريبية بتحضيرك لمجموعة متنوعة من الظروف الشائعة وستتعلم أيضًا الإجراءات الأولية للتعامل مع كل مما يلي: تقطيب الجروح، علاج الجروح والكسور والحروق وحالات التسمم وحالات الاختناق.

4- الأكاديمية الأمريكية للإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية

مسارهم التدريبي سهل وملائم للوصول، ومن الممكن الحصول على دورتك من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو التليفون المحمول أو اللاب توب، وتم إنشاء مواد التدريب وكذلك الامتحانات من قبل مجلس الولايات المتحدة للأطباء المعتمدين.

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