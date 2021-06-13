منشآت تطلق المركز السعودي للابتكار المفتوح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” منشآت” اتفاقية شراكة مع شركة تام التنموية، لإطلاق المركز السعودي للابتكار المفتوح، وذلك بحضور مدير عام الابتكار في منشآت المهندس عبدالمجيد العمراني والشريك الإداري لتام اكس المهندس تركي فقيره، وذلك في مركز دعم المنشآت في واجهة الرياض.

تفاصيل اتفاقية منشآت وشركة تام

ويهدف المركز إلى تقديم الابتكار المفتوح كمنهجية لمواجهة التحديات المختلفة وإتاحة الفرصة للمبتكرين ورواد الأعمال لابتكار حلول من أجل التغلب على تحديات حقيقة تواجه القطاعات الأساسية التي ترتكز عليها رؤية المملكة 2030.

ويعد الابتكار المفتوح أحد المنهجيات الحديثة التي تعتمد على إشراك المبتكرين وأصحاب الخبرات في المجتمع وتحفيزهم لحل تحديات أو خلق فرص تساهم في ابتكار منتجات جديدة أو تحسين خدمات حالية بغرض رفع كفاءة وتنافسية المنظمات في القطاعين الحكومي والخاص.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لنجاحات منصة الأفكار الوطنية (فكرة) التي تم إطلاقها في عام 2019 بالشراكة مع أكثر من 10 جهات من القطاعين العام والخاص ومشاركة أكثر من (3500) مبتكر ورائد أعمال حول المملكة بمجموع جوائز تجاوز مليون ريال سعودي، حيث تساهم هذه الخطوة في تفعيل منظومة الابتكار الوطنية، وخلق مبادرات مستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص تحقق دور الهيئة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التطور والازدهار.

دعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتعنى “منشآت” بتنظيم ودعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وفقًا لأفضل الممارسات، لأهميتها القصوى في دعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، ولأثرها الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وفتح أسواق عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يتوافق مع تحقيق رؤية المملكة 2030، عن طريق تمكين تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية.

الجدير بالذكر أن شركة تام التنموية المحدودة عملت خلال السنوات الـ9 الماضية مع أكثر من 40 جهة وشريكًا من القطاعين العام والخاص، لتعزيز فكرة المشاركة المجتمعية والتحول المجتمعي، وفي عام 2020 أعلنت عن تام اكس ذراع الابتكار والتصميم الخاص بها لتقديم خدمات الابتكار الحكومي وإدارة وتطوير تجارب المواطنين.



شارك الخبر