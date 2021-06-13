التجارة : منع مشاهير السوشيال ميديا من الإعلان في منافذ البيع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة التجارة التأكيد على منع مشاهير السوشيال ميديا من الإعلان في منافذ البيع؛ وذلك لتفادي التزاحم والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مخالفات مشاهير السوشيال ميديا

وقال متحدث التجارة، عبدالرحمن الحسين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن هناك بعض الممارسات الممنوعة تتسبب في التزاحم داخل المنشآت وهي؛ دعوة المشاهير والمعلنين، حفلات افتتاح المحلات والمتاجر، المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، مناسبات تدشين المنتجات والخدمات.

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