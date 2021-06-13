متحدث التجارة: تحصين كورونا شرط لدخول المنشآت التجارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، التأكيد على أنه لن يسمح دخول غير المحصن بلقاح فيروس كورونا المحال التجارية ومنافذ البيع بعد 48 يومًا.

متحدث التجارة: 3400 مخالفة خلال شهر شوال:

وقال الحسين، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، إنه ابتداءً من 22 ذي الحجة القادم سيكون التحصين بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا شرطًا لدخول المنشآت التجارية.

فيما كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عن ضبط 3400 مخالفة خلال أكثر من 100 ألف جولة رقابية قامت بها الفرق الرقابية خلال شهر شوال، حيث تم ضبط بعض المنشآت التجارية غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية منها من أدخل المتسوقين دون كمامة وعدم التزام بالطاقة الاستيعابية وقواعد التباعد الاجتماعي.

300 ألف ريال غرامة مالية على المنشآت المخالفة:

وأضاف عبدالرحمن الحسين، قائلًا: “رصدنا أيضًا خلال شهر شوال خلافات جسيمة حيث ضبطنا منشآت تقيم حفلات افتتاح وتم رصدها في ثلاث مدن منها الرياض وحفر الباطن الأحساء، معقبا: “هذه المنشآت المخالفة تم ضبطها وتوقيع العقوبات عليهم بغرامة مالية 300 ألف ريال”.

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