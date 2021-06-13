السعودية | السعودية: تغريم "مشاهير" الحفل الخادش بأكثر من 3 ملايين ريال

شكرا لقرائتكم السعودية: تغريم "مشاهير" الحفل الخادش بأكثر من 3 ملايين ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحقق هيئة المرئي والمسموع مع عدد من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتهم في حفل الشهر الماضي في الرياض، كما تم تغريم 12 شخصا ممن تم رصدهم، بينهم 5 مقيمين بغرامات ما بين 50 إلى 300 ألف ريال، وتغريم الشركة المنظمة 400 ألف ريال.

كما أعلنت وزارة التجارة السعودية سابقاً، عن استدعاء الشركة المسؤولة عن تجمع "مشاهير سناب شات" المخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالرياض، وذكرت الوزارة أنها فرضت غرامة مالية قدرها 300 ألف على الشركة التي استعانت بعدد من المشاهير المعلنين بهدف الترويج لمنتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاع العقوبات بناء على لائحة الحد من التجمعات، وجدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا (کوفید -19) الصادر من وزارة الداخلية".

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وكان قد راجت على منصات التواصل الاجتماعي في أواخر شهر مايو، مقاطع فيديو مصورة خادشة لحفل أقيم في السعودية بمشاركة عدد من "مشاهير السوشيال" ونشروها على حساباتهم، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر إعلامية مواصلة الجهات المختصة عملها لضبط المشاركين في الحفل وإيقاع العقوبة المقررة عليهم.

وأظهرت المقاطع المتداولة حضور عدد من الراقصات بإحدى الحفلات، مما أحدث موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تجاوز العدد المسموح به من قبل وزارة الداخلية السعودية للتجمعات مع غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفق نظام النيابة العامة في السعودية، فإن عقوبة المشاركين في الحفل المخالف السجن والغرامة، حيث يندرج ذلك ضمن جريمة المساس بالقيم الدينية والآداب العامة في السعودية.