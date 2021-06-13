السعودية | "البحر الأحمر للتطوير" تضم عضوين جديدين لمجلسها الاستشاري

شكرا لقرائتكم "البحر الأحمر للتطوير" تضم عضوين جديدين لمجلسها الاستشاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة المطورة لأحد أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم، عن تعيين اثنين من خبراء القطاع في مجلسها الاستشاري العالمي.

ويمتلك الأعضاء الجدد خبرة تفوق 50 عاماً في قطاع الضيافة والسياحة، حيث سيلعبون دوراً محورياً في توجيه مشروع البحر الأحمر والترحيب بأول ضيوفه مع نهاية العام 2022.

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وستنضم فرانسيس-آن كيلر، التي عملت سابقاً لدى هيئة السياحة الأسترالية وهيئة السياحة البريطانية (VisitBritain)، بالإضافة إلى بيرز شميت، المؤسس لوكالة "Luxury Branding"، إلى المجلس الاستشاري الدولي الحالي للشركة والذي يضم ثمانية أعضاء من الخبراء العالميين في مجالات الأعمال والاستثمار والسياحة والاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد.

من جانبه قال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: "في الوقت الذي نتهيأ فيه حالياً لاستقبال أول ضيوفنا خلال العام المقبل، ينصب تركيزنا على كيفية مشاركتنا مع العالم أجمل كنوز مشروع البحر الأحمر. ويسعدنا أن نرحب بأعضاء المجلس الاستشاري الجدد والذين سيكون لهم دورٌ بارزٌ في دعم انطلاقتنا من خلال خبراتهم وتجاربهم العالمية".

فرانسيس آن كيلر

فرانسيس-آن كيلر

تتمتع فرانسيس-آن كيلر بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجالات الضيافة والسياحة، والأعمال والفعاليات، والتعليم، والخدمات المالية. وبعد أن شغلت سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الأسترالية، والمدير التنفيذي لهيئة السياحة البريطانية (VisitBritain) في أوروبا؛ قادت كيلر الإستراتيجيات الدولية والتسويق والعمليات التشغيلية عبر العديد من الأسواق المختلفة. وبناء على خبرتها الواسعة في القطاع أطلقت فرانسيس-آن شركتها الاستشارية الخاصة في وضع الاستراتيجيات السياحية. كما أنها تترأس مجالس إدارة العديد من المبادرات السياحية، بما في ذلك مبادرة (Australian Tourism Data Warehouse) والمنصة الوطنية الرقمية للرصد السياحي في المنطقة وسلسة مقاهي Chocolateria San Churro المختصة بتقديم الشوكولاتة الإسبانية والذي يضم أكثر من 50 متجر ويعد تجربة فريدة من نوعها في أستراليا.

بيرز شميت

بيرز شميت

كما يتمتع بيرز شميت بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال تطوير العلامات التجارية الفاخرة. وقد أسس شميت في عام 2002 وكالة "Luxury Branding" والتي تقدم خدماتها لقادة القطاع الذين يطمحون لإطلاق أشهر العلامات التجارية في قطاع الضيافة والفندقة. كما تشمل خبرته إطلاق وإشهار العلامة التجارية "منتجعات One & Only"، وتوسيع نطاق علامة "جورجيو أرماني" التجارية لتشمل تقديم خدمات الضيافة، والعمل على تنظيم انتقال خمسة أصول تابعة لسلسلة فنادق Trouphy لتنضم تحت سلسة فنادق "مجموعة دورتشستر". ويعمل شميث كأستاذ زائر في برنامج ماجستير إدارة الأعمال في Ecole hôtelière de Lausanne وهي مدرسة مرموقة للضيافة في سويسرا.

وسينضم المستشارين إلى قائمة الخبراء الإقليميين والدوليين الذين يقدمون المشورة حالياً لمجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير وفريقها التنفيذي.

استقبال الضيوف

يشار إلى أن مشروع البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه على قدم وساق لاستقبال الضيوف بحلول نهاية عام 2022 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق. وسيتم افتتاح جميع الفنادق الـ 16 المخطط لها في المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2023.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في عام 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مرسى فاخراً، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.