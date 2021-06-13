- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح أنه على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا إلا أن المملكة سخرت كافة جهودها لتنظيم حج آمن، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، موضحاً بأن ١٧٨ شركة ومؤسسة لخدمة حجاج الداخل هذا العام.
وأضاف السميح أن المملكة تحرص بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى إن السعودية حرصت في كافة مراحل موسم العمرة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين لينعموا بالأجواء الروحانية والآمنة وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية والصحية والتنظيمية.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 05:52 PM
أكد أن المملكة حريصة على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية"السميح": 178 شركة ومؤسسة تخدم حجاج الداخل هذا العام
أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح أنه على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا إلا أن المملكة سخرت كافة جهودها لتنظيم حج آمن، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، موضحاً بأن ١٧٨ شركة ومؤسسة لخدمة حجاج الداخل هذا العام.
وأضاف السميح أن المملكة تحرص بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى إن السعودية حرصت في كافة مراحل موسم العمرة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين لينعموا بالأجواء الروحانية والآمنة وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية والصحية والتنظيمية.
، "السميح": 178 شركة ومؤسسة تخدم حجاج الداخل هذا العام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "السميح": 178 شركة ومؤسسة تخدم حجاج الداخل هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.