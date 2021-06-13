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في إطار سعي وزارة التجارة للقضاء على السلوكيات التي تدعو إلى التزاحم في المنشآت التجارية، شددت على منع مشاهير "السوشال ميديا" من "الإعلان" في منافذ البيع باعتباره سببًا رئيسيًّا للتزاحم.
وجدّد عبدالرحمن بن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، اليوم خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا، التأكيد على منع أربع ممارسات تؤدي إلى التزاحم في المنشآت تتمثل في: منع كافة المسابقات التجارية التي تدعو للحضور في المنشآت ومنع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع كافة منافذ البيع كالمطاعم والمقاهي أو ملبوسات من إقامة حفلات افتتاح، وكذلك منع حفلات تدشين المنتوجات الجديدة.
وأشار إلى أنه ستتم متابعة هذه السلوكيات الممنوعة ورصد المخالفين من أجل المحافظة على استقرار المعدل الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، والمحافظة على عدم انتشاره وتفشيه.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | #التجارة تؤكد على منع #مشاهير_السوشال من "الإعلان" في منافذ البيع #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/fqC3lwDDLY— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2021
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 05:41 PM
للقضاء على السلوكيات التي تسبّب الزحام"التجارة" تشدّد على منع المشاهير من الإعلان في منافذ البيع
في إطار سعي وزارة التجارة للقضاء على السلوكيات التي تدعو إلى التزاحم في المنشآت التجارية، شددت على منع مشاهير "السوشال ميديا" من "الإعلان" في منافذ البيع باعتباره سببًا رئيسيًّا للتزاحم.
وجدّد عبدالرحمن بن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، اليوم خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا، التأكيد على منع أربع ممارسات تؤدي إلى التزاحم في المنشآت تتمثل في: منع كافة المسابقات التجارية التي تدعو للحضور في المنشآت ومنع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع كافة منافذ البيع كالمطاعم والمقاهي أو ملبوسات من إقامة حفلات افتتاح، وكذلك منع حفلات تدشين المنتوجات الجديدة.
وأشار إلى أنه ستتم متابعة هذه السلوكيات الممنوعة ورصد المخالفين من أجل المحافظة على استقرار المعدل الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، والمحافظة على عدم انتشاره وتفشيه.— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
فيديو | #التجارة تؤكد على منع #مشاهير_السوشال من "الإعلان" في منافذ البيع #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/fqC3lwDDLY— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 13, 2021
، "التجارة" تشدّد على منع المشاهير من الإعلان في منافذ البيع ،
المصدر : الخليج 365
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