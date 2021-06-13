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"التجارة" تشدّد على منع المشاهير من الإعلان في منافذ البيع

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محمد بن مسعود - الدمام - للقضاء على السلوكيات التي تسبّب الزحام

في إطار سعي وزارة التجارة للقضاء على السلوكيات التي تدعو إلى التزاحم في المنشآت التجارية، شددت على منع مشاهير "السوشال ميديا" من "الإعلان" في منافذ البيع باعتباره سببًا رئيسيًّا للتزاحم.

وجدّد عبدالرحمن بن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، اليوم خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات ، التأكيد على منع أربع ممارسات تؤدي إلى التزاحم في المنشآت تتمثل في: منع كافة المسابقات التجارية التي تدعو للحضور في المنشآت ومنع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع كافة منافذ البيع كالمطاعم والمقاهي أو ملبوسات من إقامة حفلات افتتاح، وكذلك منع حفلات تدشين المنتوجات الجديدة.

وأشار إلى أنه ستتم متابعة هذه السلوكيات الممنوعة ورصد المخالفين من أجل المحافظة على استقرار المعدل الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، والمحافظة على عدم انتشاره وتفشيه.

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 05:41 PM

للقضاء على السلوكيات التي تسبّب الزحام

"التجارة" تشدّد على منع المشاهير من الإعلان في منافذ البيع
عبدالحكيم شار

في إطار سعي وزارة التجارة للقضاء على السلوكيات التي تدعو إلى التزاحم في المنشآت التجارية، شددت على منع مشاهير "السوشال ميديا" من "الإعلان" في منافذ البيع باعتباره سببًا رئيسيًّا للتزاحم.

وجدّد عبدالرحمن بن محمد الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، اليوم خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا، التأكيد على منع أربع ممارسات تؤدي إلى التزاحم في المنشآت تتمثل في: منع كافة المسابقات التجارية التي تدعو للحضور في المنشآت ومنع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع كافة منافذ البيع كالمطاعم والمقاهي أو ملبوسات من إقامة حفلات افتتاح، وكذلك منع حفلات تدشين المنتوجات الجديدة.

وأشار إلى أنه ستتم متابعة هذه السلوكيات الممنوعة ورصد المخالفين من أجل المحافظة على استقرار المعدل الوبائي لفيروس كورونا في المملكة، والمحافظة على عدم انتشاره وتفشيه.

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
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، "التجارة" تشدّد على منع المشاهير من الإعلان في منافذ البيع ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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