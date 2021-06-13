محمد بن مسعود - الدمام - تسهل على الجهات الحكومية رفع البيانات وتساهم في سداد المبالغ المالية وتفادي التأخير أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد عبر منصتها "ميثاق" خدمتين جديدتين لتسجيل بيانات الإجازة الدراسية والإعارة لمنسوبي الجهات الحكومية.

وأوضحت المؤسسة أن خدمة تسجيل بيانات الإجازة الدراسية وفترة الإعارة للمشتركين في نظامي التقاعد المدني والعسكري تتيح لمفوضي الجهات الحكومية إدخال بيانات هذه المدد والفترات في منصة "ميثاق" بشكل إلكتروني بالكامل من تاريخ صدور قرار منحها متضمنة كافة تفاصيلها كفترة الإعارة والإجازة الدراسية واسم الجهة المستعيرة وبيانات المرحلة الدراسية ووسائل التواصل مع المشترك.

وبينت "التقاعد" أن هاتين الخدمتين تسهل على الجهات الحكومية ممن ينطبق على منسوبيها أحد نظامي التقاعد المدني أو العسكري رفع بيانات الإعارة والإجازة الدراسية وتحديث سجلات المشتركين بشكل مباشر، كما ستساهم في سداد المبالغ المالية المترتبة لاحتساب هذه الفترات وتفادي التأخير في تسجيل هذه المدد وتحصيل المبالغ قبل الإحالة للتقاعد.

وأضافت المؤسسة أنه يمكن للمشتركين الاطلاع على فترات الإعارة أو الإجازة الدراسية المسجلة من قبل جهة العمل بشكل إلكتروني وتقديم طلبات الاعتراض والتصحيح في حال وجود خطأ في المدد المسجلة من خلال بوابة المؤسسة للخدمات الإلكترونية.

يشار إلى أن التقاعد قد دشنت منصة "ميثاق" والخدمات الإلكترونية للمشتركين ضمن جهودها لتحقيق استراتيجيتها 2023 وتعزيز التحول الرقمي، وتهدف المنصة إلى ربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين بما يساهم برفع كفاءة الخدمات المقدمة للجهات والمشتركين.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 05:35 PM تسهل على الجهات الحكومية رفع البيانات وتساهم في سداد المبالغ المالية وتفادي التأخير "التقاعد" تطلق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة "ميثاق" "التقاعد" تطلق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة "ميثاق" أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد عبر منصتها "ميثاق" خدمتين جديدتين لتسجيل بيانات الإجازة الدراسية والإعارة لمنسوبي الجهات الحكومية.

وأوضحت المؤسسة أن خدمة تسجيل بيانات الإجازة الدراسية وفترة الإعارة للمشتركين في نظامي التقاعد المدني والعسكري تتيح لمفوضي الجهات الحكومية إدخال بيانات هذه المدد والفترات في منصة "ميثاق" بشكل إلكتروني بالكامل من تاريخ صدور قرار منحها متضمنة كافة تفاصيلها كفترة الإعارة والإجازة الدراسية واسم الجهة المستعيرة وبيانات المرحلة الدراسية ووسائل التواصل مع المشترك.

وبينت "التقاعد" أن هاتين الخدمتين تسهل على الجهات الحكومية ممن ينطبق على منسوبيها أحد نظامي التقاعد المدني أو العسكري رفع بيانات الإعارة والإجازة الدراسية وتحديث سجلات المشتركين بشكل مباشر، كما ستساهم في سداد المبالغ المالية المترتبة لاحتساب هذه الفترات وتفادي التأخير في تسجيل هذه المدد وتحصيل المبالغ قبل الإحالة للتقاعد.

وأضافت المؤسسة أنه يمكن للمشتركين الاطلاع على فترات الإعارة أو الإجازة الدراسية المسجلة من قبل جهة العمل بشكل إلكتروني وتقديم طلبات الاعتراض والتصحيح في حال وجود خطأ في المدد المسجلة من خلال بوابة المؤسسة للخدمات الإلكترونية.

يشار إلى أن التقاعد قد دشنت منصة "ميثاق" والخدمات الإلكترونية للمشتركين ضمن جهودها لتحقيق استراتيجيتها 2023 وتعزيز التحول الرقمي، وتهدف المنصة إلى ربط البيانات والحسابات الإفرادية للمشتركين بما يساهم برفع كفاءة الخدمات المقدمة للجهات والمشتركين. الكلمات المفتاحية

، "التقاعد" تطلق خدمتي الإعارة والإجازة الدراسية عبر منصة "ميثاق" ،

المصدر : الخليج 365

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