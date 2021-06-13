، حادث صادم وغريب.. شاهد ما فعله سائق الحمراء بشاحنة ضخمة ،

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حين تشاهد هذا الفيديو المروع، ستدرك أن شيئًا غير عادي يحدث؛ سواء داخل السيارة أو على الطريق بولاية كوينزلاند الأسترالية، فما الذي جعل السائق يهدئ السيارة تمامًا؟ ولماذا يندفع فجأة ليقع الحادث رغم وجود ثلاثة أطفال معه؟
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث المخيف الأسبوع الماضي على أحد الطرق بضاحية بارك ريدج القريبة من مدينة لوجان بولاية كوينزلاند.
وقالت الصحيفة، إن سيارة نسيان حمراء تحمل ثلاثة أطفال، كادت أن تتحطم تمامًا عندما انحرفت نحو شاحنة وانحشرت بين الكابينة والمقطورة.
وأظهرت اللقطات المروعة، السيارة الحمراء وهي تسير بسرعة في البداية، ثم تهدئ وتتحرك ببطء، وبعدها تسرع مرة أخرى وتنحرف نحو الحارة اليسرى على الطريق لتصطدم بجانب الشاحنة، ثم تنحشر بين الكابينة ومقطورة الشاحنة، التي تسحب السيارة لمسافة قصيرة قبل أن تتوقف الشاحنة.
ويهبط سائق الشاحنة المصدوم لتفقد الأضرار، بينما ظلت السيارة النيسان محشورة في مقطورته.
وقد بقي سائق النيسان في سيارته، التي تحطمت بعض أجزائها وسقطت على الطريق.
ولم تكشف الصحيفة سبب الحادث، هل هو فقدان السيطرة على السيارة النيسان، أم إصابة سائقها بمرض طارئ؟
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام استرالية، أنه لم تقع إصابات جراء الحادث.
حادث صادم وغريب.. شاهد ما فعله سائق الحمراء بشاحنة ضخمةأيمن حسن الخليج 365 2021-06-13
حين تشاهد هذا الفيديو المروع، ستدرك أن شيئًا غير عادي يحدث؛ سواء داخل السيارة أو على الطريق بولاية كوينزلاند الأسترالية، فما الذي جعل السائق يهدئ السيارة تمامًا؟ ولماذا يندفع فجأة ليقع الحادث رغم وجود ثلاثة أطفال معه؟
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث المخيف الأسبوع الماضي على أحد الطرق بضاحية بارك ريدج القريبة من مدينة لوجان بولاية كوينزلاند.
وقالت الصحيفة، إن سيارة نسيان حمراء تحمل ثلاثة أطفال، كادت أن تتحطم تمامًا عندما انحرفت نحو شاحنة وانحشرت بين الكابينة والمقطورة.
وأظهرت اللقطات المروعة، السيارة الحمراء وهي تسير بسرعة في البداية، ثم تهدئ وتتحرك ببطء، وبعدها تسرع مرة أخرى وتنحرف نحو الحارة اليسرى على الطريق لتصطدم بجانب الشاحنة، ثم تنحشر بين الكابينة ومقطورة الشاحنة، التي تسحب السيارة لمسافة قصيرة قبل أن تتوقف الشاحنة.
ويهبط سائق الشاحنة المصدوم لتفقد الأضرار، بينما ظلت السيارة النيسان محشورة في مقطورته.
وقد بقي سائق النيسان في سيارته، التي تحطمت بعض أجزائها وسقطت على الطريق.
ولم تكشف الصحيفة سبب الحادث، هل هو فقدان السيطرة على السيارة النيسان، أم إصابة سائقها بمرض طارئ؟
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام استرالية، أنه لم تقع إصابات جراء الحادث.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
04:08 PM
ما الذي جعل السائق يهدئ تمامًا ثم ينطلق فجأة؟
حين تشاهد هذا الفيديو المروع، ستدرك أن شيئًا غير عادي يحدث؛ سواء داخل السيارة أو على الطريق بولاية كوينزلاند الأسترالية، فما الذي جعل السائق يهدئ السيارة تمامًا؟ ولماذا يندفع فجأة ليقع الحادث رغم وجود ثلاثة أطفال معه؟
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث المخيف الأسبوع الماضي على أحد الطرق بضاحية بارك ريدج القريبة من مدينة لوجان بولاية كوينزلاند.
وقالت الصحيفة، إن سيارة نسيان حمراء تحمل ثلاثة أطفال، كادت أن تتحطم تمامًا عندما انحرفت نحو شاحنة وانحشرت بين الكابينة والمقطورة.
وأظهرت اللقطات المروعة، السيارة الحمراء وهي تسير بسرعة في البداية، ثم تهدئ وتتحرك ببطء، وبعدها تسرع مرة أخرى وتنحرف نحو الحارة اليسرى على الطريق لتصطدم بجانب الشاحنة، ثم تنحشر بين الكابينة ومقطورة الشاحنة، التي تسحب السيارة لمسافة قصيرة قبل أن تتوقف الشاحنة.
ويهبط سائق الشاحنة المصدوم لتفقد الأضرار، بينما ظلت السيارة النيسان محشورة في مقطورته.
وقد بقي سائق النيسان في سيارته، التي تحطمت بعض أجزائها وسقطت على الطريق.
ولم تكشف الصحيفة سبب الحادث، هل هو فقدان السيطرة على السيارة النيسان، أم إصابة سائقها بمرض طارئ؟
ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام استرالية، أنه لم تقع إصابات جراء الحادث.
، حادث صادم وغريب.. شاهد ما فعله سائق الحمراء بشاحنة ضخمة ،
المصدر : الخليج 365
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