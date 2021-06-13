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أوضح حساب المواطن أن البرنامج يقوم بتغطية مقدار التغير في سعر البنزين 91.
وكان أحد المغردين وجه سؤالاً لحساب المواطن عبر "تويتر" قائلاً: "أنا ينزل لي حساب المواطن وليس لديّ أي دخل سواه، ومع زيادة أسعار البنزين ثابت لم يتغير، وعندي أبناء تجاوز بعضهم سن 18 سنة".
وأجاب حساب المواطن: "البرنامج يقوم بتغطية مقدار التغير في سعر البنزين 91 بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة 28 من شهر مارس 2020 ( بنزين91: 1.55 ريال/ لتر)".
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 05:11 PM
بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد"حساب المواطن": البرنامج يغطي مقدار التغير في سعر البنزين 91
أوضح حساب المواطن أن البرنامج يقوم بتغطية مقدار التغير في سعر البنزين 91.
وكان أحد المغردين وجه سؤالاً لحساب المواطن عبر "تويتر" قائلاً: "أنا ينزل لي حساب المواطن وليس لديّ أي دخل سواه، ومع زيادة أسعار البنزين ثابت لم يتغير، وعندي أبناء تجاوز بعضهم سن 18 سنة".
وأجاب حساب المواطن: "البرنامج يقوم بتغطية مقدار التغير في سعر البنزين 91 بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة 28 من شهر مارس 2020 ( بنزين91: 1.55 ريال/ لتر)".
، "حساب المواطن": البرنامج يغطي مقدار التغير في سعر البنزين 91 ،
المصدر : الخليج 365
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