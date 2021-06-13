، "حساب المواطن": البرنامج يغطي مقدار التغير في سعر البنزين 91 ،

محمد بن مسعود - الدمام - بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد

أوضح حساب المواطن أن البرنامج يقوم بتغطية مقدار التغير في سعر البنزين 91.

وكان أحد المغردين وجه سؤالاً لحساب المواطن عبر "تويتر" قائلاً: "أنا ينزل لي حساب المواطن وليس لديّ أي دخل سواه، ومع زيادة أسعار البنزين ثابت لم يتغير، وعندي أبناء تجاوز بعضهم سن 18 سنة".

وأجاب حساب المواطن: "البرنامج يقوم بتغطية مقدار التغير في سعر البنزين 91 بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة 28 من شهر مارس 2020 ( بنزين91: 1.55 ريال/ لتر)".