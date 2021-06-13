شكرا لمتابعة خبر عن التجارة: منع غير المحصنين من دخول المحال التجارية ومنافذ البيع بعد 48 يوماً "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، إنه سيمنع غير المحصنين من دخول جميع المحال التجارية ومنافذ البيع بعد 48 يوماً.

وأوضح عبدالرحمن الحسين، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أنه ابتداء من 22 ذي الحجة القادم سيكون التحصين بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا شرطاً لدخول المنشآت التجارية.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية قامت بحوالي 103.274 زيارة تفتيشية خلال شهر شوال.